Спартак Гогниев: РПЛ нужно расширять до 18 команд

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил мнение, что Российскую Премьер-Лигу следует расширить.
«Мы хотим выделяться из той массы, которая есть. К сожалению, в России прагматичный футбол. И ещё у нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало. Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмёрке. А вторая восьмёрка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки. Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет.
Конечно, деньги — это важно. Но сейчас много рекламы, доходов от трансляций. В РПЛ можно заработать на определённый стартап. Моё мнение: не всё заключается в деньгах. Нужно выстроить определённый футбол, костяк команды, который можно усилить. И в середине таблицы можно спокойно играть», — приводит слова Гогниева «Спорт-экспресс».
- 17 января 2022
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