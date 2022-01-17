Обамеянг покинет расположение сборной Габона, выступающей на Кубке африканских наций

Нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг покинет расположение национальной команды, которая выступает на Кубке африканских наций, сообщает пресс-служба федерации футбола Габона на странице в «Твиттере».



Напомним, 6 января у Обамеянга был выявлен коронавирус. Из-за этого футболист так и не выступил на турнире. Ожидалось, что Обамеянг сможет сыграть за Габон в матче со сборной Ганы (1:1), однако медицинский штаб национальной команды не позволил форварду выступать. Сообщалось, что игрок испытывает проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса. Теперь Обамеянг может вернуться в расположение «Арсенала», чтобы пройти медицинское обследование и решить проблемы со здоровьем.



Напомним, ранее Обамеянг был лишён капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины.

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