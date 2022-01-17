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Карпин: один игрок сказал, что после пропущенного гола от Хорватии готов был всех порвать

Карпин: один игрок сказал, что после пропущенного гола от Хорватии готов был всех порвать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с одним из футболистов национальной команды после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«В сборной, если бы мы проигрывали Словакии и Словении, то прессинговали бы, сто процентов не переходили бы на пять защитников. Силы были. После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться в штрафной. Появились силы на 82-й минуте. Это что?

Возможно, нам хватает сил на два тайма в 4-3-3. Не могу сказать, что с Хорватией у кого-то не хватило сил. У Кудряшова начало сводить заднюю, нагрузка на защитников выпала тройная, но к остальным претензий по физике, как в игре с Кипром, не было. Вроде бы физически команда стала посильнее», — приводит слова Карпина Sports.ru.

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