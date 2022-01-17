Игнатов: «Зенит» не так далеко. Нельзя думать, что «Спартаку» его не достать

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что клуб по-прежнему может догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.
«Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке всё залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всё получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдаётся.
«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всё получится, всё возможно, все команды будут ещё ошибаться — и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берёт стабильностью, а у нас всё волнами — и если это исправим, будет намного лучше. В первой части сезона у нас было много травм – это тоже мешало. Надеюсь, чёрная полоса закончилась», — рассказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московский «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. «Зенит» — лидер соревнований (38).
- 17 января 2022
-
17:14
-
17:13
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:09
-
16:06
-
15:49
-
15:33
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:50
-
14:44
-
14:40
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:08
-
13:48
-
13:42
-
13:25
-
13:25
-
13:23
-
13:22
-
12:56
-
12:42
-
12:41
-
12:29
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:04