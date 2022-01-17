Игнатов ― о лимите: у пожилых иностранцев, приезжающих за деньгами, ничему не научишься

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в Российской Премьер-лиге.
«Главное, чтобы в каждой команде были качественные легионеры, с которых можно брать пример. Если приезжает пожилой иностранец, чтобы просто получать деньги и доигрывать, — ничему не научишься.
Я уже рассказывал о своём общении с Мозесом – это многое даёт мне в футбольном плане. Витя классно помогает молодым, сам вносит вклад в победы. И, конечно, я за то, чтобы наши ребята уезжали за границу. Бояться точно не нужно. К тому же круто, когда сборная состоит из игроков разных чемпионатов», — рассказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В настоящий момент клубам лиги разрешено заявлять на сезон восемь иностранных футболистов. Все они могут одновременно выходить на поле.
- 17 января 2022
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