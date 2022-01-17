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Игнатов рассказал, почему раскрылся в «Спартаке» при Руе Витории

Игнатов рассказал, почему раскрылся в «Спартаке» при Руе Витории
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Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов вспомнил совместную работу с португальским специалистом Руем Виторией.

«Спокойный, рассудительный. Видно, что многое знает. Как тренер — постоянно общался, всё объяснял. Его футбол отличает рациональность. Мы старались контролировать мяч, но если не получалось, могли изменить тактику по ходу матча. Главное ― не терять на своей половине. Он советовал мне много работать над собой, потому что с возрастом становится сложнее раскрывать лучшие качества. Сил на восстановление с каждым годом уходит больше. Держу его советы в голове.

Я при нём раскрылся благодаря доверию. Доверие – это очень важно. Сразу чувствуешь в себе уверенность, показываешь свои лучшие качества. Обидно ли, что проводили его поражением? Обидно, что не набрали три очка, не приблизились к лидерам. Не хватило эмоций. Много сил и переживаний оставили в Варшаве, в Сочи уже было очень сложно», — рассказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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