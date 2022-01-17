Аспиликуэта: «Челси» не может зацикливаться на поражениях, нужно снова ринуться в бой

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о борьбе за титул в АПЛ.

15 января «Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:1), который занимает первое место в таблице.

«После матча стало труднее, чем было до него. Мы отставали на 10 очков, могли сократить отрыв до семи, и даже если разрыв бы остался, он был бы меньше — а теперь мы отстаём на 13 очков, и ситуация стала сложнее.

Мы не можем зацикливаться. Нужно постоянно побеждать, быть надёжными, забивать голы, если мы хотим набрать обороты.



Это первое и основное. Во вторник в сложной встрече с «Брайтоном» нужно побеждать, побеждать на выезде. У нас напряжённый график, мы не останавливаемся. Надо восстановиться и снова ринуться в бой», — цитирует испанца сайт «Челси».

Победный мяч Де Брёйне в матче «Ман Сити» — «Челси»:

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