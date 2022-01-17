Тухель: чтобы конкурировать и делать то, что мы хотим, «Челси» нужны все игроки

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о проблемах, которые возникают из-за травм игроков и коронавируса.

«Чтобы конкурировать, делать то, что мы хотим, нам нужны все наши игроки, а мы страдаем из-за продолжительных травм, из-за коронавируса. Таковы обстоятельства — и всё же мы надёжны, мы подталкиваем себя и не будем придавать этой ситуации слишком большого значения. Это просто объясняет нашу ситуацию.

Как вы видели в субботу, мы всё ещё верим в себя и в то, что мы способны показать игру, которая может создать проблемы даже «Манчестер Сити». Мы это сделали, и, как я уже много раз говорил, если мы снова проведём подобный матч, то, возможно, добьёмся ничьей. И такой результат вовсе не будет незаслуженным», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Победный мяч Де Брёйне в матче «Ман Сити» — «Челси»:

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