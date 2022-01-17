Черышев вернулся к тренировкам «Валенсии» после коронавируса

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировочному процессу в стане «летучих мышей» после перенесённого коронавируса, информирует пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
31-летний Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник отдал две голевые передачи в 10 матчах испанской Примеры. Также на счету футболиста один гол в двух матчах Кубка страны. Контракт Дениса с «летучими мышами» истекает в конце сезона-2021/2022.
Напомним, 12 января в СМИ появилась информация, что Черышев заразился коронавирусной инфекцией. В конце прошлого года Денис уже болел COVID-19, поэтому речь шла о повторном заражении. Позже стало известно, что футболист переносит заболевание бессимптомно.
- 17 января 2022
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