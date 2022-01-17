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«Могло быть продуктивнее». Мухин недоволен своей игрой за ЦСКА

«Могло быть продуктивнее». Мухин недоволен своей игрой за ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что неудовлетворён своим уровнем игры с момента перехода в стан армейского клуба.

«Как оценю первые полгода в ЦСКА? Этот период мог сложиться продуктивнее. Должен признать, что пока не полностью получается игра, которую могу и хочу демонстрировать.

С одной стороны, всегда требовательно подхожу к своей игре. С другой, действительно есть повод для неудовлетворённости. В первой части сезона не всегда получались качественные отборы, не все передачи были точными. Кроме того, пока я не смог забить гол за ЦСКА. Думаю, после зимних сборов прибавлю в опыте и навыках, и у меня всё будет получаться лучше.

У меня пока не всё получается на поле. Буду работать, продолжать развиваться. Такой характер. Я всегда себя недооцениваю, всегда ищу, что можно улучшить. Очень редко бываю удовлетворён своей игрой. Даже когда получал награду лучшему футболисту матча после встречи с «Ростовом», своя игра мне не понравилась», — приводит слова Мухина Bobsoccer.

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