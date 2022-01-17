Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет назначить нового главного тренера по ходу сезона

«Манчестер Юнайтед» хочет назначить нового главного тренера по ходу сезона
Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант назначения нового постоянного главного тренера до окончания нынешнего сезона, информирует Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, приоритетными кандидатами для «Манчестер Юнайтед» являются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен». В шорт-листе «красных дьяволов» также присутствует Брендан Роджерс, ныне возглавляющий «Лестер Сити».

Руководство «МЮ» хочет назначить постоянного тренера по принципу «чем раньше – тем лучше», чтобы новый специалист мог адаптироваться и подготовиться к летнему трансферному окну.

Напомним, сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет временный наставник Ральф Рангник, который следующим летом займёт должность в структуре манкунианского клуба.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Лейпцига»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022