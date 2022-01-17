«Манчестер Юнайтед» хочет назначить нового главного тренера по ходу сезона

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант назначения нового постоянного главного тренера до окончания нынешнего сезона, информирует Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, приоритетными кандидатами для «Манчестер Юнайтед» являются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен». В шорт-листе «красных дьяволов» также присутствует Брендан Роджерс, ныне возглавляющий «Лестер Сити».

Руководство «МЮ» хочет назначить постоянного тренера по принципу «чем раньше – тем лучше», чтобы новый специалист мог адаптироваться и подготовиться к летнему трансферному окну.

Напомним, сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет временный наставник Ральф Рангник, который следующим летом займёт должность в структуре манкунианского клуба.

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