Фред — о расколе в раздевалке «МЮ»: это ложь. Мы хорошо дружим с английскими игроками

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес прокомментировал слухи о том, что в раздевалке команды произошёл раскол на португалоговорящих и англоговорящих игроков.

«Здесь очень много фейковых новостей. Очень много. Всё это ложь.

Очевидно, что мы общаемся на португальском, мы разговариваем, дружим. Мы очень хорошие друзья с Алексом Теллесом, как на поле, так и за его пределами. Я его давно знаю, так что нет ничего странного в нашей дружбе.



Но это не значит, что я не буду разговаривать с Лингардом, Рашфордом, Гринвудом, Магуайром, остальными английскими ребятами. Мы хорошо с ними дружим, мы все одноклубники. Мы всегда танцуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Сейчас это получается реже делать из-за коронавируса», — цитирует Фреда ESPN Brasil.

Видео гола Фреда в матче с «Лидс Юнайтед»

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