Мухин: на поле я злой, зато в жизни добрый и спокойный

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, что его характер на поле и в жизни проявляется по-разному, и сравнил себя с экс-футболистом армейцев Понтусом Вернблумом.

«Где мне больше всего нравится играть? Главное, чтобы в центре. Больше всего комфортно на позиции опорного полузащитника. Комфортно чувствую себя в разных схемах. Мне без разницы, по какой тактике играть.

Я похож по игре на Вернблума? Спасибо. У меня пока не всё получается на поле. Буду работать, продолжать развиваться. Я довольно злой на поле? Да. Зато в жизни добрый, спокойный.

Понтус в жизни был добрый, а на поле менялся. Со мной тоже происходит нечто подобное. На поле не хочу уступать ни в одном эпизоде», — приводит слова Мухина Bobsoccer.