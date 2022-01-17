Мухин: на поле я злой, зато в жизни добрый и спокойный
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, что его характер на поле и в жизни проявляется по-разному, и сравнил себя с экс-футболистом армейцев Понтусом Вернблумом.
«Где мне больше всего нравится играть? Главное, чтобы в центре. Больше всего комфортно на позиции опорного полузащитника. Комфортно чувствую себя в разных схемах. Мне без разницы, по какой тактике играть.
Я похож по игре на Вернблума? Спасибо. У меня пока не всё получается на поле. Буду работать, продолжать развиваться. Я довольно злой на поле? Да. Зато в жизни добрый, спокойный.
Понтус в жизни был добрый, а на поле менялся. Со мной тоже происходит нечто подобное. На поле не хочу уступать ни в одном эпизоде», — приводит слова Мухина Bobsoccer.
Новость по теме«Могло быть продуктивнее». Мухин недоволен своей игрой за ЦСКА
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