Фанаты «Зенита» признали гол Оздоева «Челси» лучшим в первой части сезона
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Гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в ворота «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3) стал лучшим в первой части сезона по версии болельщиков санкт-петербургской команды, сообщает «твиттер» сине-бело-голубых.
Напомним, «Зенит» проигрывал «Челси» со счётом 2:3, однако удар Оздоева с лёта из-за пределов штрафной позволил петербуржцам сравнять счёт в этой встрече и заработать одно очко.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» УЕФА. Права на видео принадлежат УЕФА.
«Зенит» завершил групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые набрали 5 очков. «Челси» (13) стал вторым, группу выиграл «Ювентус» (15). На последнем месте расположился «Мальмё» (1).
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