Мартинес готов вернуться в «Эвертон», но его не хотят отпускать из сборной Бельгии

«Эвертон» ведёт поиски нового главного тренера. Sky Sports пишет, что шорт-лист руководства «ирисок» возглавляет главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Испанский специалист, который ранее возглавлял «Эвертон» с 2013 по 2016 год, готов вернуться в клуб, но Королевская бельгийская футбольная ассоциация не хочет отпускать его до чемпионата мира в Катаре. Турнир пройдёт в конце этого года.
Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года. Контракт испанца с клубом был рассчитан до июня 2024 года.
После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 16-м месте в турнирной таблице.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:
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