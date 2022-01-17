Источник: Языджи отправился в Россию для подписания контракта с ЦСКА

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Турецкий футболист в ближайшее время подпишет контракт с московским ЦСКА, информирует издание Hurriyet.
Согласно сведениям источника, Языджи сегодня отправился в Россию для подписания соглашения с армейцами после финального медобследования. Сделка предусматривает аренду с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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