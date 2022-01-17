В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Стоцкий отправится на сборы с командой

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил, что полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий отправится на сборы с нижегородской командой.

«Стоцкий направляется в «Нижний Новгород» на просмотр. Он присоединится к команде на сборах», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, «Нижний Новгород» — 13-е.



Ранее агент игрока Олег Ерёмин сообщил, что «Уфа» сделала «Краснодару» предложение по Стоцкому, но не может договориться с игроком по условиям.



В сезоне-2021/2022 Стоцкий провёл в составе «Краснодара» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.