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Камерун сыграл вничью с Кабо-Верде и вышел в плей-офф КАН с первого места в группе

Камерун сыграл вничью с Кабо-Верде и вышел в плей-офф КАН с первого места в группе
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Сборная Камеруна сыграла вничью с Кабо-Верде в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций. Встреча прошла в Яунде на стадионе «Пауля Бийя» и завершилась со счётом 1:1.

В составе Камеруна отличился Венсан Абубакар, за Кабо-Верде забил Гарри Родригеш.

В другом матче группы Буркина-Фасо и Эфиопия также сыграли вничью — 1:1. За Буркина-Фасо отличился Сирий Байала, за Эфиопию — Гетане Кебеде (пенальти).

Камерунская сборная набрала 7 очков и вышла в плей-офф Кубка Африки с первого места в группе А. Второй стала сборная Буркина-Фасо (4), которая обошла Кабо-Верде (4) за счёт победы в личной встрече. Кабовердцы заняли третье место в группе и рассчитывают на попадание в число четырёх лучших команд, финишировавших третьими. Эфиопия (1) покидает турнир.

Кубок африканских наций. Группа A. 3-й тур
17 января 2022, понедельник. 19:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
1 : 1
Камерун
0:1 Абубакар – 39'   1:1 Родригеш – 53'
Кубок африканских наций. Группа A. 3-й тур
17 января 2022, понедельник. 19:00 МСК
Буркина-Фасо
Окончен
1 : 1
Эфиопия
1:0 Байала – 24'   1:1 Кебеде – 52' (пен)
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