Камерун сыграл вничью с Кабо-Верде и вышел в плей-офф КАН с первого места в группе

Сборная Камеруна сыграла вничью с Кабо-Верде в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций. Встреча прошла в Яунде на стадионе «Пауля Бийя» и завершилась со счётом 1:1.

В составе Камеруна отличился Венсан Абубакар, за Кабо-Верде забил Гарри Родригеш.

В другом матче группы Буркина-Фасо и Эфиопия также сыграли вничью — 1:1. За Буркина-Фасо отличился Сирий Байала, за Эфиопию — Гетане Кебеде (пенальти).

Камерунская сборная набрала 7 очков и вышла в плей-офф Кубка Африки с первого места в группе А. Второй стала сборная Буркина-Фасо (4), которая обошла Кабо-Верде (4) за счёт победы в личной встрече. Кабовердцы заняли третье место в группе и рассчитывают на попадание в число четырёх лучших команд, финишировавших третьими. Эфиопия (1) покидает турнир.