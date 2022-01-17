«Он и есть штрафные». Хабиб Нурмагомедов – о Дэвиде Бекхэме

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов упомянул в социальных сетях известного экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, отметив умение британца исполнять стандартные положения.

«Он и есть штрафные», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив видео с голом Бекхэма прямым ударом со штрафного.

Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», цвета клуба он защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок. Напомним, Бекхэм является основателем и совладельцем клуба MLS «Интер Майами».