«Он и есть штрафные». Хабиб Нурмагомедов – о Дэвиде Бекхэме
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов упомянул в социальных сетях известного экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, отметив умение британца исполнять стандартные положения.
«Он и есть штрафные», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив видео с голом Бекхэма прямым ударом со штрафного.
Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», цвета клуба он защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок. Напомним, Бекхэм является основателем и совладельцем клуба MLS «Интер Майами».
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