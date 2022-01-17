Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о своих игровых качествах

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о своих игровых качествах.

«В последний год я чаще играл правого вингера, до этого — «десятку». Пожалуй, на краю поля мне комфортнее. Я могу смещаться в центр и бить по воротам или, наоборот, уходить во фланг, пасовать. Лучше чувствую пространство на этой позиции. Сильная нога — левая, но правая тоже хорошая. Я подаю с неё, могу пробить. Как раз на позиции вингера я улучшил правую ногу, потому что постоянно задействовал её», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт в РПЛ с московским «Спартаком» в конце февраля.