«Наполи» обыграл «Болонью» на выезде благодаря дублю Лосано

«Наполи» одержал победу над «Болоньей» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола в составе неаполитанской команды забил мексиканский форвард Ирвин Лосано. В середине первого тайма ему ассистировал северомакедонский полузащитник Элиф Элмас, а в начале второго — испанский хавбек Фабиан Руис. Теперь у Лосано 4 гола в этом сезоне Серии А.

«Наполи» набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Болонья» (27) идёт 13-й. Лидирует в таблице «Интер» (50).

В следующем туре «Наполи» 23 января примет на своём поле «Салернитану». «Болонья» 21 января сыграет на выезде с «Вероной».