Хесус Медина: играл в США — выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что собирается учить русский язык.
«Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул. У моей девушки мама и бабушка с дедушкой из Украины, они говорят на русском или на украинском — я ещё толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали её предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для неё история. Мы действительно собираемся потихоньку хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт в РПЛ с московским «Спартаком» в конце февраля.
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