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ФИФА объявила символическую сборную 2021 года

ФИФА объявила символическую сборную 2021 года
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила символическую сборную 2021 года.

В команду ушедшего года вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд и другие футболисты.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», Италия).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария», «Реал», Австрия).

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия).

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