Роберт Левандовски — лучший футболист 2021 года по версии ФИФА

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В тройку лучших, помимо Левандовского, вошли Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен».

Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии, два на клубном чемпионате мира и 11 – за сборную Польши.

Напомним, ранее Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Кроме того, Роберта признали спортсменом года в Польше.