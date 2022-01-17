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Источник: ЦСКА объявит о трансфере Языджи в ближайшие два дня

Источник: ЦСКА объявит о трансфере Языджи в ближайшие два дня
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Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи продолжит карьеру в чемпионате России. 24-летний турок в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА, утверждает L'Equipe.

Согласно сведениям источника, сейчас Языджи находится в Германии, где проходит финальный медосмотр перед подписанием контракта с ЦСКА. Армейский клуб объявит о трансфере Юсуфа сегодня вечером или завтра в течение дня. Сделка представляет собой аренду футболиста с последующим правом выкупа за € 12 млн.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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