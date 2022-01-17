«Краснодар» отдал Вильену в аренду «Эспаньолу». Испанский клуб имеет право выкупа игрока

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена продолжит карьеру в испанской Примере. 27-летний нидерландец перебрался в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует пресс-служба российского клуба.

По окончании аренды «Эспаньол» может активировать опцию полноценного выкупа Вильены у «Краснодара».

27-летний Вильена стал футболистом «Краснодара» в 2019 году, перейдя из нидерландского «Фейеноорда» за € 9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором двух голов и голевой передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету полузащитника две игры в Кубке страны без результативных действий.

Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Нидерландов в € 7,5 млн.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщал, что Вильена близок к переходу в «Эспаньол».