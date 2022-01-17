Роналду, Месси и Левандовски – в тройке лучших игроков 2021 года по версии Джикии

Стало известно, за кого проголосовал защитник сборной России Георгий Джикия при выборе лучшего футболиста 2021 года.

На первое место в своём рейтинге Джикия поставил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. На вторую строчку он отправил Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Замкнул тройку лучших по версии российского защитника Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен».

Напомним, лучшим игроком 2021 года по итогам голосования стал Роберт Левандовски. В тройку лучших, помимо поляка, вошли Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен».

Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную Польши.