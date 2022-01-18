Левандовски — о голах и наградах: я не смел и мечтать о подобном. Очень горжусь и счастлив

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал получение награды лучшему игроку 2021 года от ФИФА.



«Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив. Я хочу поблагодарить своих партнёров по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Эта награда – для всех, кто меня окружает.

Всё, что произошло в прошлом году, рекорд Бундеслиги — я не смел и мечтать, что это произойдёт. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько лет назад, я бы не поверил.

Жаль, что Герда [Мюллера] больше нет с нами. Без него я бы не справился со всем этим. Всегда думаю о том, что могу сделать дальше, чтобы установить новый рекорд», – цитирует Левандовского сайт «Баварии».

Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии, два на клубном чемпионате мира и 11 – за сборную Польши.