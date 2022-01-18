Роналду выступил с заявлением после получения специальной награды от ФИФА

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем специальной награды The Best от ФИФА. 36-летний игрок получил приз за мировой рекорд по голам в составе национальной команды. В 2021 году Криштиану довёл свой бомбардирский счёт в сборной Португалии до 115 голов, опередив экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

«Получить специальную награду от ФИФА — это огромная честь и огромная привилегия. Тот факт, что столь авторитетная организация решила признать меня лучшим бомбардиром на уровне сборных, является для меня вершиной личных достижений в составе национальной команды моей любимой страны.

Теперь я должен конвертировать эту награду в дополнительное топливо и мотивацию, чтобы помочь в достижении целей «Манчестер Юнайтед», с которым мы воссоединились, и сборной Португалии, которой предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар. Мы все вместе можем продолжать писать эту удивительную историю.

И последнее, но не менее важное: особые слова благодарности всем потрясающим игрокам, которые защищают честь Португалии вместе со мной в течение последних двух десятилетий, и всем игрокам других сборных, с которыми я много раз пересекался по всему миру. Ваш талант, ваш профессионализм и ваши качества всегда помогали мне становиться лучше. Спасибо!» — написал Роналду в своём «инстаграме».