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Роналду стал 7-м в голосовании за лучшего игрока года, Мбаппе — 8-м

Роналду стал 7-м в голосовании за лучшего игрока года, Мбаппе — 8-м
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ФИФА опубликовала детальные итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года.

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики. В общей сложности баллы получили 11 игроков.

Победу одержал Роберт Левандовски из «Баварии», набравший 48 баллов. Лионель Месси («ПСЖ») стал вторым с 44 очками, Мохамед Салах («Ливерпуль») набрал 39.

Полностью топ-11 выглядит так:

1. Роберт Левандовски («Бавария») – 48 баллов
2. Лионель Месси («ПСЖ») – 44
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 39
4. Карим Бензема («Реал») – 30
5-6. Н'Голо Канте («Челси») – 24
5-6. Жоржиньо («Челси») – 24
7. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 23
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 16
9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 11
10. Неймар («ПСЖ») – 10
11. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 7

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