Роналду стал 7-м в голосовании за лучшего игрока года, Мбаппе — 8-м

ФИФА опубликовала детальные итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года.



В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики. В общей сложности баллы получили 11 игроков.

Победу одержал Роберт Левандовски из «Баварии», набравший 48 баллов. Лионель Месси («ПСЖ») стал вторым с 44 очками, Мохамед Салах («Ливерпуль») набрал 39.

Полностью топ-11 выглядит так:

1. Роберт Левандовски («Бавария») – 48 баллов

2. Лионель Месси («ПСЖ») – 44

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 39

4. Карим Бензема («Реал») – 30

5-6. Н'Голо Канте («Челси») – 24

5-6. Жоржиньо («Челси») – 24

7. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 23

8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 16

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 11

10. Неймар («ПСЖ») – 10

11. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 7