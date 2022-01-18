«Справедливо, заслужил». Сёмин – о признании Левандовского лучшим игроком 2021 года

Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил результаты голосования ФИФА за лучшего футболиста ушедшего 2021 года. Это звание по итогам опроса досталось нападающему «Баварии» и сборной Польши Роберту Левандовскому.
«Конечно, считаю результаты голосования справедливым, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир. Во-первых, он является нападающим, а это позиция подразумевает забитые голы. В прошлых годах он забивал больше всех, поэтому ему и вручили. Лучший выбор, который мог быть.
Стыки на ЧМ Польша – Россия? Для Левандовского мотивация — это матч, на который он выйдет против нашей сборной. Он хочет поехать на чемпионат мира. Для него мотивация не зависит от того, получил он награду или нет, он получил ее и забудет завтра, потому что ему предстоит игра в чемпионате Германии», — приводит слова Сёмина ТАСС.
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