Коларов может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Индзаги в «Интере»
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Сербский защитник «Интера» Александар Коларов может завершить карьеру, сообщает Football Italia.
По данным источника, Коларов серьезно рассматривает возможность завершения карьеры в ближайшие несколько месяцев, даже до окончания сезона. Отмечается, что он хочет остаться в мире футбола.
Сообщается, что тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет предложить сербскому защитнику должность в миланском клуба, и эта идея очень интересна Коларову. В настоящее время он рассматривает все варианты, но с большой долей вероятности он до лета завершит карьеру.
Коларов защищает цвета «Интера» с 2020 года. В нынешнем сезоне Коларов принял участие в трёх матчах в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями.
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