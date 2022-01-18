Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коларов может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Индзаги в «Интере»

Коларов может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Индзаги в «Интере»
Комментарии

Сербский защитник «Интера» Александар Коларов может завершить карьеру, сообщает Football Italia.

По данным источника, Коларов серьезно рассматривает возможность завершения карьеры в ближайшие несколько месяцев, даже до окончания сезона. Отмечается, что он хочет остаться в мире футбола.
Сообщается, что тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет предложить сербскому защитнику должность в миланском клуба, и эта идея очень интересна Коларову. В настоящее время он рассматривает все варианты, но с большой долей вероятности он до лета завершит карьеру.

Коларов защищает цвета «Интера» с 2020 года. В нынешнем сезоне Коларов принял участие в трёх матчах в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями.

Чемпион Италии уже известен? «Интер» вылез из финансовой ямы и сметает всех на своём пути Чемпион Италии уже известен? «Интер» вылез из финансовой ямы и сметает всех на своём пути
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022