Коларов может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Индзаги в «Интере»

Сербский защитник «Интера» Александар Коларов может завершить карьеру, сообщает Football Italia.

По данным источника, Коларов серьезно рассматривает возможность завершения карьеры в ближайшие несколько месяцев, даже до окончания сезона. Отмечается, что он хочет остаться в мире футбола.

Сообщается, что тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет предложить сербскому защитнику должность в миланском клуба, и эта идея очень интересна Коларову. В настоящее время он рассматривает все варианты, но с большой долей вероятности он до лета завершит карьеру.

Коларов защищает цвета «Интера» с 2020 года. В нынешнем сезоне Коларов принял участие в трёх матчах в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями.