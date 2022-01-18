«Челси» опасается, что они могут остаться без непривитых игроков в матче ЛЧ с «Лиллем»

«Челси» обратился за разъяснениями к УЕФА из-за опасений, что они могут остаться без непривитых игроков в матче Лиги чемпионов с «Лиллем» после того, как французское правительство подтвердило, что спортсмены не будут освобождены от обязательного прохождения вакцинации, сообщает Daily Mail.

Отмечается, согласно правилам УЕФА, любые игроки, которые не могут приехать на матч из-за ограничений местных властей, рассматриваются так, как если бы у них был положительный результат теста. Эти правила будут пересмотрены на следующей неделе.

Обеспокоенность «Челси» указывает на то, что некоторые игроки в основном составе Томаса Тухеля не полностью вакцинированы и поэтому не смогут участвовать в ответном матче 16 марта.

У «Лилля» могут возникнуть аналогичные проблемы с возвращением всех своих игроков во Францию после первого матча на «Стэмфорд Бридж». УЕФА может рассмотреть возможность переноса матчей на нейтральные поля, но такой переезд маловероятен, поскольку они не хотят рисковать подрывом кампании по вакцинации.

Первый матч состоится 22 февраля в Лондоне. Ответная игра пройдёт 16 марта.