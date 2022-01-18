Встреча АПЛ между «Бёрнли» и «Уотфордом» перенесена из-за нехватки футболистов у хозяев

Перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Бёрнли» на домашнем стадионе «Тёрф Мур» должен был принять «Уотфорд» во вторник, 18 января, будет вновь отложен. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу лиги.

Как отмечает источник, «Бёрнли» попросил об отсрочке ранее в понедельник, а главный тренер Шон Дайч заявил, что в его распоряжении только 10 игроков основного состава. При этом регламент лиги предусматривает, что в заявке клуба должны быть 13 полевых футболистов и один вратарь.

В заявлении Премьер-лиги были принесены извинения «за неудобства и нарушенные планы болельщиков, которые собирались посетить игру». Также отмечается: «Мы полностью осознаём, что переносы разочаровывают клубы и болельщиков».

Напомним, первоначально матч должен был состояться в декабре, но был отменён из-за вспышки коронавируса в «Уотфорде».