Встреча АПЛ между «Бёрнли» и «Уотфордом» перенесена из-за нехватки футболистов у хозяев

Перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Бёрнли» на домашнем стадионе «Тёрф Мур» должен был принять «Уотфорд» во вторник, 18 января, будет вновь отложен. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу лиги.
Как отмечает источник, «Бёрнли» попросил об отсрочке ранее в понедельник, а главный тренер Шон Дайч заявил, что в его распоряжении только 10 игроков основного состава. При этом регламент лиги предусматривает, что в заявке клуба должны быть 13 полевых футболистов и один вратарь.
В заявлении Премьер-лиги были принесены извинения «за неудобства и нарушенные планы болельщиков, которые собирались посетить игру». Также отмечается: «Мы полностью осознаём, что переносы разочаровывают клубы и болельщиков».
Напомним, первоначально матч должен был состояться в декабре, но был отменён из-за вспышки коронавируса в «Уотфорде».
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