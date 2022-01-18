Итоги голосования за игрока года ФИФА и дубль Капризова за «Миннесоту». Главное к утру
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Стали известны итоги голосования за игрока года ФИФА, дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения и объявление расширенного состава сборной России на Олимпийские игры – 2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Опубликованы итоги голосования за игрока года ФИФА. Левандовски опередил Месси на 4 балла.
- Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо».
- Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022.
- Рублёв уверенно прошёл во второй круг Australian Open.
- Антар Яхья — новый технический директор академии «Спартака».
- Россиянин Сафиуллин заменит 8-ю ракетку мира норвежца Рууда на Australian Open — 2022.
- «Краснодар» отдал Вильену в аренду «Эспаньолу». Испанский клуб имеет право выкупа игрока.
- Хесус Медина стал игроком ЦСКА.
- 4 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл».
- Роналду выступил с заявлением после получения специальной награды от ФИФА.
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