Итоги голосования за игрока года ФИФА и дубль Капризова за «Миннесоту». Главное к утру

Стали известны итоги голосования за игрока года ФИФА, дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения и объявление расширенного состава сборной России на Олимпийские игры – 2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».