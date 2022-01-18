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Итоги голосования за игрока года ФИФА и дубль Капризова за «Миннесоту». Главное к утру

Итоги голосования за игрока года ФИФА и дубль Капризова за «Миннесоту». Главное к утру
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Стали известны итоги голосования за игрока года ФИФА, дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения и объявление расширенного состава сборной России на Олимпийские игры – 2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Опубликованы итоги голосования за игрока года ФИФА. Левандовски опередил Месси на 4 балла.
  2. Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо».
  3. Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022.
  4. Рублёв уверенно прошёл во второй круг Australian Open.
  5. Антар Яхьяновый технический директор академии «Спартака».
  6. Россиянин Сафиуллин заменит 8-ю ракетку мира норвежца Рууда на Australian Open — 2022.
  7. «Краснодар» отдал Вильену в аренду «Эспаньолу». Испанский клуб имеет право выкупа игрока.
  8. Хесус Медина стал игроком ЦСКА.
  9. 4 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл».
  10. Роналду выступил с заявлением после получения специальной награды от ФИФА.
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