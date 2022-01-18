Диетолог «Наполи»: игрокам не запрещена пицца — её можно есть раз в неделю

Диетолог итальянского футбольного клуба «Наполи» Марко Руфоло в интервью рассказал о своей работе.

«Моя работа – заботиться о разнообразном питании для футболистов. Также нельзя допускать обезвоживания, это один из главных врагов любого спортсмена. Зачастую человек не чувствует жажды, даже если потерял много жидкости. Необходимо своевременно пополнить запасы жидкости и минеральных солей в организме.

С течением времени мы поняли всю важность диетологов в спорте – раньше такие специалисты встречались редко. Особенно сильно наша работа важна во время выездных матчей, в дороге сложнее контролировать питание.

Могу развеять один миф – игрокам в «Наполи» не запрещена пицца. Её можно есть раз в неделю при условии, что для приготовления используются продукты высшего качества», – приводит слова Руфоло Calciomerkato.