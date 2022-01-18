Агент Бензема: не включить Карима в число 11 лучших игроков года — неуважение к футболу

Агент Карим Джазири, представляющий интересы форварда «Реала» Карима Бензема, высказался о том, что француз не был включён в команду года по версии FIFPro.



«Не включить Бензема в число 11 лучших игроков года – неуважение к футболу, но мы знаем, что ФИФА футбол заботит меньше всего, причём уже давно», – написал Джазири в своём «твиттере».

Символическая сборная года, объявленная на церемонии The Best от ФИФА, выглядит так:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», Италия).



Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария», «Реал», Австрия).



Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия).



Нападающие: Лионель Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус», «Манчестер Юнайтед», Португалия).