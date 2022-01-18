Пиоли: судья извинился перед «Миланом», но мы тоже виноваты

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение в матче 22-го тура Серии А со «Специей» (1:2).
В конце матча, при счёте 1:1, форвард «Милана» Жуниор Мессьяс забил гол, но судья Марко Серра за секунду до удара бразильца свистнул из-за фола на Анте Ребиче и не засчитал мяч. Это вызвало недовольство хозяев, так как арбитр мог позволить продолжить игру. Вскоре после этого «Специя» забила победный гол.
«Я пытался успокоить игроков [после ошибки судьи], но не справился, ведь «Специя» забила. Мы знаем, что это было несправедливо, мы сами виноваты, но разделяем ответственность с судьёй. Мне жаль это говорить. Он даже извинился, может быть, это даже не ошибка. Обидно. Впрочем, мы должны были забить больше в первом тайме, это был плохой вечер, и нам нужно правильно отреагировать.
Мы могли выиграть матч, но каким-то образом проиграли, и это тяжело. У нас были хорошие шансы, гол Леау должен был придать нам уверенности в себе, но нам не удалось закрепить победу, которую мы очень хотели добыть. Но сезон всё ещё длинный», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.
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