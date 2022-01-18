Спаллетти: быть просто футболистами недостаточно, мы должны делать людей счастливыми

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в матче 22-го тура Серии А.

«Я расстраиваюсь, когда мы не делаем хорошо то, что должны делать. Наш долг — играть в футбол. Мы не та команда, которая может защищаться в течение длительного периода времени, у нас нет для этого физических данных. Нам тяжело в таких ситуациях, поэтому мы должны сохранять владение мячом и избегать игры в защите, потому что это то, на что мы неспособны.

Иногда мы действуем слишком небрежно для той роли, которую играем в лиге и в городе, который представляем. Мы должны бороться и хорошо выполнять свою работу. Будем счастливы лишь тогда, когда порадуем наших болельщиков. Быть просто футболистами недостаточно, мы должны делать людей счастливыми, иначе мы обычные люди.

В этом сезоне мы потеряли слишком много очков. Мы должны закончить сезон в топ-4. У нас есть качество и команда, чтобы сделать это, как и у остальных семи клубов.



Иногда мы теряем наш уровень, мы должны были лучше использовать то пространство, которое они оставили для нас в последние минуты игры. Мы этого не сделали и должны были справляться с их прессингом в конце матча», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.