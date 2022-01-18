Тюкавин высказался о предстоящей конкуренции со Смоловым в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал переход в московский клуб ещё одного форварда – Фёдора Смолова.
«Как воспринял переход Смолова в «Динамо»? Вообще отлично. Пришёл опытный игрок, сильный, мастеровитый. Он точно усилит нашу команду, поможет в борьбе во второй части чемпионата. Уже сейчас видно: Фёдор быстро влился в коллектив, со всеми общается, шутит. Мы его только поддерживаем.
Мне придётся с ним конкурировать? Я это понимаю, конечно. Но ведь хорошо, когда в команде есть здоровая конкуренция. Я всегда знаю, что главный тренер ставит в состав только тех, кто лучше готов на данный момент. И вообще, кто знает: может, мы и вместе на поле будем выходить. Сандро даже в прессе уже сказал про возможный вариант тактики с двумя центральными нападающими. Посмотрим, как будет», — приводит слова Тюкавина matchtv.ru.
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