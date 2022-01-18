«У меня даже одежды красного цвета нет». Тюкавин — об отношении к «Спартаку»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что был бы готов подписать с бело-голубыми пожизненный контракт, а также рассказал о своём отношении к «Спартаку».
«Потенциальный переход в другой российский клуб? Если бы я куда-то хотел, то не подписывал бы с «Динамо» контракт, который заключил недавно. Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нём играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.
Спросили бы про «Спартак» — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моём возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.
Моё отношение к «Спартаку»? Ещё в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом — ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого», — приводит слова Тюкавина matchtv.ru.
- 18 января 2022
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:36
-
10:11
-
10:07
-
10:05
-
09:47
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
08:46
-
08:30
-
05:42
-
05:37
-
05:00
-
04:50
-
04:26
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:37
-
00:21
-
00:04
- 17 января 2022
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:30
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:26