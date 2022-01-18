«У меня даже одежды красного цвета нет». Тюкавин — об отношении к «Спартаку»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что был бы готов подписать с бело-голубыми пожизненный контракт, а также рассказал о своём отношении к «Спартаку».

«Потенциальный переход в другой российский клуб? Если бы я куда-то хотел, то не подписывал бы с «Динамо» контракт, который заключил недавно. Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нём играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

Спросили бы про «Спартак» — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моём возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

Моё отношение к «Спартаку»? Ещё в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом — ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого», — приводит слова Тюкавина matchtv.ru.