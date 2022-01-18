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Алексей Березуцкий оценил новичка ЦСКА Хесуса Медину

Алексей Березуцкий оценил новичка ЦСКА Хесуса Медину
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался по поводу новичка армейского клуба — парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причём с неплохим ударом, может исполнять стандарты.

Ждём от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

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