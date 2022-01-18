В «Спартаке» отреагировали на вооруженный конфликт в ОАЭ, где проходит сбор красно-белых

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал напряжённую ситуацию в Объединенных Арабских Эмиратах, где московский клуб проводит первый тренировочный зимний сбор. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что йеменкие мятежники атаковали территорию ОАЭ беспилотниками и баллистическими ракетами.
«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с Посольством РФ», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
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