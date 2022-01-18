Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» прокомментировала слухи о переговорах с Шевченко

«Бенфика» прокомментировала слухи о переговорах с Шевченко
Комментарии

«Бенфика» сделала официальное заявление на фоне слухов о поиске нового тренера. СМИ связывали лиссабонский клуб с экс-наставником «Дженоа» и сборной Украины Андреем Шевченко.

«Футбольный клуб «Бенфика» уточняет, что не обращался к Андрею Шевченко или любому другому тренеру после ухода Жорже Жезуша. Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нелсон Вериссимо, который будет руководить командой как минимум до конца этого сезона», — сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Напомним, 15 января 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с итальянским клубом был рассчитан до 2024 года.

Новость по теме
Гендиректор «Дженоа» объяснил отставку Шевченко с поста главного тренера клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022