«Бенфика» прокомментировала слухи о переговорах с Шевченко

«Бенфика» сделала официальное заявление на фоне слухов о поиске нового тренера. СМИ связывали лиссабонский клуб с экс-наставником «Дженоа» и сборной Украины Андреем Шевченко.

«Футбольный клуб «Бенфика» уточняет, что не обращался к Андрею Шевченко или любому другому тренеру после ухода Жорже Жезуша. Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нелсон Вериссимо, который будет руководить командой как минимум до конца этого сезона», — сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Напомним, 15 января 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с итальянским клубом был рассчитан до 2024 года.