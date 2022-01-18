Тухель: Лукаку — ключевой игрок, но в футболе 10 человек не работают на одного

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями об адаптации форварда Ромелу Лукаку к игре команды.
«Это ключевой игрок, и давление будет всегда. Никто не может оказать на него больше давления, чем он сам на себя оказывает. Мы должны найти баланс на фоне завышенных ожиданий и давления, чтобы при этом он был достаточно расслаблен и демонстрировал свой уровень.
Это не только вопрос мотивации и требований, это ещё и ощущение спокойствия и раскованности на поле, тогда всё встанет на свои места, если он будет много работать.
Не стоит ли адаптировать игру команды под Лукаку? Это неправильный вопрос, потому что речь идёт о концентрации на одном футболисте.
Он ключевой игрок, и мы хотим, чтобы он им оставался, но это не тот подход. Мы принимаем в расчёт каждого футболиста. Это командный вид спорта, а не игра, в которой 10 человек работают на одного. Это не про «Челси» и это не про футбол», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
Обзор матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» (1:0):
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 18 января 2022
-
14:32
-
14:22
-
14:19
-
14:11
-
13:50
-
13:31
-
13:17
-
12:41
-
12:28
-
11:50
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:36
-
10:11
-
10:07
-
10:05
-
09:47
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
08:46
-
08:30
-
05:42
-
05:37
-
05:00
-
04:50
-
04:26
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:37
-
00:21