Тухель: Лукаку — ключевой игрок, но в футболе 10 человек не работают на одного

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями об адаптации форварда Ромелу Лукаку к игре команды.

«Это ключевой игрок, и давление будет всегда. Никто не может оказать на него больше давления, чем он сам на себя оказывает. Мы должны найти баланс на фоне завышенных ожиданий и давления, чтобы при этом он был достаточно расслаблен и демонстрировал свой уровень.

Это не только вопрос мотивации и требований, это ещё и ощущение спокойствия и раскованности на поле, тогда всё встанет на свои места, если он будет много работать.

Не стоит ли адаптировать игру команды под Лукаку? Это неправильный вопрос, потому что речь идёт о концентрации на одном футболисте.

Он ключевой игрок, и мы хотим, чтобы он им оставался, но это не тот подход. Мы принимаем в расчёт каждого футболиста. Это командный вид спорта, а не игра, в которой 10 человек работают на одного. Это не про «Челси» и это не про футбол», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Обзор матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» (1:0):

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