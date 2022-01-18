Трахтенберг: фотографии игроков с дорогих курортов не радуют фанатов. Зачем это делать?

Бывший глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился мнением о том, стоит ли футболистам публиковать в соцсетях фото с отпусков, которые они проводят на зарубежных курортах.
«Если вы размещаете фото с отдыха в Эмиратах, это не радует болельщиков, которые копят последние деньги, чтобы поехать в Екатеринбург, Омск для поддержки любимой команды. Иногда у них нет денег на обратную дорогу, они подходят к футболистам с просьбой одолжить им на поездку.
Я хочу, чтобы футболисты чуть-чуть умерили аппетит. Когда я был пресс-атташе, то просил: «Заведите семейный альбом в «Инстаграме» для потомков, не надо выставлять жизнь напоказ для людей, которые не могут поехать даже в Сочи или в Ялту». Зачем это делать? Вы таким образом вызываете огонь на себя, а не приближаете себя к болельщикам», – сказал Трахтенберг в эфире «Матч ТВ».
- 18 января 2022
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