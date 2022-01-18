СКР завёл уголовное дело по уклонению от налогов при строительстве стадионов ЧМ-2018

Гендиректор строительной компании «Казань» Равиль Зиганшин подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при строительстве стадионов чемпионата мира – 2018 в Самаре и Саранске. Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении Зиганшина, информирует «Бизнес Online».

Согласно сведениям источника, с 2013 по 2016 год строительная компания «Казань» предоставляла в контролирующий орган поддельные отчёты для уплаты налогов. Общий ущерб оценивается в 2,7 млрд рублей.

Накануне в офисе строительной компании состоялись обыски, однако Равиль Зиганшин не был задержан. Ранее на функционера уже заводилось уголовное дело по подозрению в налоговых махинациях на 1,3 млрд рублей. Тогда Зиганшин был задержан, но позже отпущен под залог.