Полузащитник «Интера» Сенси проведёт вторую половину сезона в «Сампдории»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси близок к переходу на правах аренды в «Сампдорию», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клубы договорились о трансфере, после чего сам 26-летний итальянец также согласился на переход. Аренда будет рассчитана до конца этого сезона, о переходе объявят в ближайшее время.

В этом сезоне Сенси провёл лишь одну игру в стартовом составе в Серии А. В общей сложности итальянский хавбек отыграл только 169 минут в матчах чемпионата и Лиги чемпионов.

Сенси перешёл в «Интер» из «Сассуоло» летом 2019 года, став первым приобретением клуба при Антонио Конте. Миланский клуб заплатил € 5 млн за аренду игрока, а затем € 25 млн — за полноценный трансфер. В прошлом сезоне Сенси стал чемпионом Италии в составе «Интера».