Губерниев раскритиковал Тюкавина за нежелание переходить в европейский клуб
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина за нежелание переходить в европейский клуб. Накануне футболист заявил, что у его агента были варианты с клубами из Италии и Англии, но сам Константин предпочёл остаться в «Динамо».
«Это зона комфорта, из которой игроки не хотят выходить, поэтому они все и футболисты плохие. Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие наши хоккеисты, вратари. Тот же Миранчук, например. Уже не говорю про Аршавина и других. Конечно, Тюкавин сидел бы на пятой точке в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему ещё платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».
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