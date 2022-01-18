Губерниев раскритиковал Тюкавина за нежелание переходить в европейский клуб

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина за нежелание переходить в европейский клуб. Накануне футболист заявил, что у его агента были варианты с клубами из Италии и Англии, но сам Константин предпочёл остаться в «Динамо».

«Это зона комфорта, из которой игроки не хотят выходить, поэтому они все и футболисты плохие. Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие наши хоккеисты, вратари. Тот же Миранчук, например. Уже не говорю про Аршавина и других. Конечно, Тюкавин сидел бы на пятой точке в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему ещё платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».