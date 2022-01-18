Рангник: у нас с Марсьялем состоялся личный разговор. Всё улажено

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с форвардом команды Антони Марсьялем.
Ранее Рангник заявил, что Марсьяль не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2). Француз ответил, что это не так: «Никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам». Позже сообщалось, что немца неправильно поняли, и он говорил не о нежелании, а о том, что Марсьяль «не чувствует, что сможет сыграть».
«В воскресенье у меня был разговор с Антони, личный разговор о том, что произошло и как я вижу всю ситуацию. Теперь всё улажено», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:
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